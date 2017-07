A Locarno arriva la tassa sul sacco

Volenti o nolenti i sacchi colorati invaderanno anche Locarno. Era il 2003 quando i cittadini respinsero a larghissima maggioranza la tassa sul sacco. Ma ieri, 14 anni dopo, il Municipio di Palazzo Marcacci, come conseguenza diretta della Legge cantonale (questa uscita indenne da un altro referendum), ha ripresentato un provvedimento analogo, con un nuovo regolamento sui rifiuti, che potrà ora essere ratificato o meno dal Consiglio comunale.

Nel testo l’Esecutivo ha sostenuto che il sacco da 35 litri, quello classico insomma, costerà verosimilmente un franco e dieci centesimi, ovvero il minimo possibile che impone il nuovo quadro legale. Tuttavia, nel suo messaggio, l’Esecutivo ha ribadito che le proposte di cambiamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti e le misure accompagnatorie connesse – se seguite da una separazione attenta dei rifiuti riciclabili da parte dei cittadini – determineranno costi a carico delle economie domestiche e delle attività commerciali inferiori a quelli attuali.

Lo dimostrebbe chiaramente l’importante riduzione prevista della tassa base già esistente per le singole categorie (economie domestiche, residenze secondarie, attività economiche e produttive). Di conseguenza, per le economie domestiche la tassa base proposta (IVA esclusa) sarà, per persone sole 40 franchi (invece degli attuali 126 fr.); due persone (55 fr. invece di 156 fr.); tre persone (70 fr. invece di 201 fr.); quattro e più persone (80 fr. invece di 201 fr.).

GPA