Locarno, donna trovata morta nel lago

Il cadavere è stato rinvenuto giovedì mattina via Gioacchino Respini in zona del Porto della Lanca degli Stornazzi. La Polizia cerca testimoni per identificare la vittima.

A Locarno, via Gioacchino Respini in zona del Porto della Lanca degli Stornazzi, questa mattina verso le ore 09.20 è stato rinvenuto il cadavere di una donna immerso nelle acque del lago. Sul corpo non sono stati trovati documenti o indizi che possano far risalire all'identità della persona.

I connotati della donna - fa sapere la Polizia Cantonale - sono i seguenti: età apparente 50 anni, capelli corti scuri. Nessun tatuaggio o segno particolare. Vestiva: pantaloni leggins neri, calze nere, maglietta nera e giacca imbottita pure nera tipo piumino. Le ciabatte sono state trovate a bordo lago. Aveva degli orecchini, una collana e un anello.

Chi avesse informazioni utili oppure avesse notato una donna con questi connotati è pregato di mettersi in contatto con la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

(Red)