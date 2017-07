Locarno, identificata la donna del lago

Lo ha comunicato venerdì la polizia cantonale. Il cadavere era stato rinvenuto in via Gioachino Respini presso la Lanca degli Stornazzi.

La Polizia cantonale ha comunicato oggi, venerdì, che la donna rinvenuta cadavere ieri nel lago di Locarno, in via Gioachino Respini presso la Lanca degli Stornazzi, è stata identificata. La polizia, in una nota, ringrazia tutti quanti hanno contribuito a dare delle informazioni utili in merito al cadavere della donna. "Alcune segnalazioni giunte alla nostra centrale sono state decisive ed hanno permesso di stabilire l'esatta identità del corpo rinvenuto ieri mattina", conclude la Cantonale.

(Red)