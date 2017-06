Locarno, PalaCinema ora più pardato

Si è concluso in questi giorni, rispettando il programma stabilito, il montaggio del rivestimento esterno del coronamento dei piani superiori del PalaCinema di Locarno. Indubbiamente si tratta di una facciata innovativa quella progettata dal consorzio di architetti AZPML-E-DF.

Come si evince dal nome, è caratterizzata da un’immagine dinamica che varia in funzione della meteorologia e dell’incidenza della luce. Un‘immagine che ben si associa al manto maculato di un leopardo in corsa, simbolo del Festival.

«La costruzione - spiegano i progettisti - è stata affidata dalla PalaCinema Locarno SA al Consorzio Officine Ghidoni SA – Franscella SA. La soluzione proposta dal Consorzio, in linea con le esigenze del bando, rappresenta una miglioria soprattutto dal profillo della meccanica delle bandierine in alluminio ossidato, permettendo cosi l’oscillazione di ogni singolo elemento in modo indipendente e senza generare rumore».

(Red)