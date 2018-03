Via Luini sarà un viale alberato

Il Municipio ha pubblicato i messaggi inerenti due importanti interventi di riqualifica e messa in sicurezza di aree pubbliche, quali Via Luini e Via Lanca degli Stornazzi.

di Maurizio Valsesia

PALoc2. Una sigla negli ultimi anni abbinata spesso e volentieri alla parola “progetto”. Ora però si passa dai piani (ricordiamo che PALoc2 significa Programma d’agglomerato del Locarnese di seconda generazione) ai fatti.

I progetti di competenza della Città di Locarno stanno infatti per entrare nella fase esecutiva. Il Municipio ha pubblicato i messaggi inerenti due importanti interventi di riqualifica e messa in sicurezza di aree pubbliche, quali Via Luini e Via Lanca degli Stornazzi, il cui obiettivo, spiega l’Esecutivo cittadino, «è quello di favorire e migliorare i collegamenti e la transizione della mobilità lenta tra il centro città, le zone residenziali e la riva del lago.

Via Luini, che sarà dotata di un’alberatura d’alto fusto e assumerà le caratteristiche di un vero viale urbano, fungerà inoltre da asse principale per i trasporti pubblici, da Piazza Castello fino al Lungolago Motta, con la continuazione verso Muralto».

«Questo progetto - prosegue il Municipio guidato da Alain Scherrer - migliorerà certamente la qualità di vita dei residenti, favorendo nel contempo le attività commerciali e l’interconnessione tra le principali vie di traffico e l’area ad orientamento pedonale di Piazza Grande e Largo Zorzi».