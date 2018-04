L'ultimo saluto a Elena e Marco

Si sono svolti questo pomeriggio alle 14.30 a Gordola i funerali di Elena Scolari e Marco Brignoli, i coniugi travolti il giorno di Pasqua dalla frana caduta in Val Vigezzo. Attorno ai famigliari e agli amici, per l'ultimo saluto alle due vittime, si è stretta l'intera comunità.

Dopo le esequie, i feretri delle due vittime sono stati portati al cimitero di Minusio.

Il precedente

Nell’autunno del 1993, a non molta distanza dal punto dove si è staccata la frana, un evento analogo era costato la vita a tre persone. "Da anni si parla della messa in sicurezza di questa strada - spiega Oreste Pastore, il sindaco di Re - e non si è mai fatto nulla. Qui ogni giorno passano centinaia di frontalieri che lavorano in Svizzera oltre a numerosi turisti. Ora basta, non possiamo continuare a piangere morti".

(Red)