Marinai in corteo, tanta la solidarietà

Nonostante la pioggia a Locarno un centinaio di persone si sono riunite per la manifestazione di protesta dei lavoratori della Navigazione Lago Maggiore.

I manifestanti erano circa un centinaio questo pomeriggio a Locarno a sostegno dei 34 dipendenti licenziati dalla Navigazione Lago Maggiore. Verso le 14.30 si sono incamminati attraverso le vie della città per giungere infine in Piazza Grande.

Tra i vari presenti, oltre ai sindacati SEV, OCST, Uia e USS diversi esponenti politici. La solidarietà con i dipendenti è stata portata in Piazza anche da alcuni rappresentanti di Lugano Airport e delle Officine di Bellinzona e dai dipendenti della Fart. La mobilitazione ricorda molto quella avvenuta nel 2008 a sostegno delle Officine di Bellinzona. Come si apprende da Ticinonews si stima infatti che sulle sponde del Verbano siano giunti in un migliaio.

Il corteo è terminato un'ora dopo, quando i manifestanti sono giunti di fronte a Palazzo Marcacci, dove si sono tenuti dei discorsi.

(Red)