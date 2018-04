Mauro Pirlo nuovo direttore del San Carlo

Nella sua seduta di martedì 24 aprile, il Municipio di Locarno ha nominato quale nuovo direttore dell’Istituto per anziani San Carlo Mauro Pirlo, già responsabile amministrativo della Casa di riposo Solarium di Gordola e attualmente direttore della Casa anziani Tarcisio di Tenero. L’entrata in funzione a tutti gli effetti è prevista per il 1. agosto. Mauro Pirlo sarà comunque fin da subito integrato nell’apposito team tecnico-operativo costituito per la conduzione del San Carlo in questa fase di transizione.

Come noto, Stefano Hefti ha lasciato a metà febbraio l’incarico di direttore dell’Istituto. Il Municipio, per continuare a garantire l’operatività del San Carlo, ha da subito costituito un apposito team tecnico-operativo, composto da specialisti del settore, coordinato dal segretario comunale Marco Gerosa. La conduzione politica della Casa anziani è stata invece assunta dal municipale Giuseppe Cotti, coadiuvato dal sindaco Alain Scherrer.

Sempre nell’ambito delle procedure attivate in questa fase di transizione una delegazione del Municipio – composta dal sindaco Alain Scherrer, dal municipale Giuseppe Cotti, dal segretario comunale Marco Gerosa e dal consulente esterno Claudio Filliger – ha di recente incontrato il Medico cantonale e alcuni rappresentanti del DSS ai quali ha presentato la situazione del San Carlo e le strategie messe a punto per affrontare le criticità oggi in essere. Gli interlocutori hanno condiviso e avallato il procedere dell’Esecutivo, in particolare apprezzando gli interventi già messi in atto, fra i quali soprattutto la creazione di un gruppo ad hoc per la gestione transitoria.

Da ricordare infine che l'11 di maggio scadrà anche il concorso per l’assunzione del responsabile delle cure del San Carlo. Il Municipio intende agire in tempi brevi alla sua designazione.

(Red)