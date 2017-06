Minusio, scooterista in pericolo di morte

L'anziano scooterista protagonista di un incidente venerdì sera a Minusio sarebbe in pericolo di vita. Il 72enne stava circolando verso le 20 in via San Gottardo quando, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra contro un cippo che delimita la carreggiata.

Trasportato d'urgenza all'ospedale, le sue condizioni - apparse subito gravi - sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)