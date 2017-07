Navigazione, sciopero tra sì e no

Mauro Baranzini: Perché sto con Dadò e Jelmini

C’è sciopero e sciopero. Chi scrive ha vissuto gli scioperi devastanti in Gran Bretagna negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, buona parte dei quali pretestuosi. Mica per salvare il posto di lavoro, bensì per ottenere aumenti salariali sovente fuori di testa, grazie alla possibilità, da parte di chi scioperava, di bloccare tutta l’economia di una nazione. Scioperi dei macchinisti dei treni e della metropolitana,degli elettricisti delle centrali elettriche, degli addetti alle catene di montaggio. Fatti solo per scavalcare gli altri nella scala salariale; per poi ritrovarsi tutti al punto di partenza. Un po’ più di comprensione invece per gli scioperi dei minatori, che lottavano per la sopravvivenza della loro categoria, e che facevano un lavoro duro. E chi non ricorda gli scioperi improvvisi, sempre di venerdì, dei già super-privilegiati addetti di una compagnia aerea nazionale di una vicina Repubblica? Risultato: caos tra il pubblico, e compagnia aerea adesso in procedura di fallimento. (...)

GianMaria Pusterla: Ogni giorno in più è di troppo

Non si tratta di essere d’accordo o meno con il diritto allo sciopero. Si tratta di capire per ogni singola situazione se questo strumento estremo (per l’incidenza che comunque assume per esempio sulla produzione, sulle conseguenze per i servizi e per il servizio pubblico in questo caso) sia sempre giustificato. Nel caso della Navigazione sul Lago Maggiore può dirsi giustificato solo in parte. Se da un lato è servito per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica su quanto stava avvenendo all’interno della Società italiana con gli impiegati svizzeri, il prolungamento sine die del termine dello sciopero sta creando un grave disservizio. In un momento, poi, in cui era già stato concordato e annunciato il cambiamento nelle modalità di gestione e di collaborazione della Società stessa: i dipendenti svizzeri che forniscono la prestazione sulle acque elvetiche (...)