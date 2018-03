Nuovo Lido, rispettati tempi e credito

Il Municipio di Brissago, come rileva il capodiscatero Genesio Perlini, ha presentato un programma estremamente ambizioso per non perdere la prossima stagione estiva.

Il messaggio del Municipio sulla ristrutturazione e sul relativo credito per rinnovare il Lido di Brissago era stato approvato dal Consiglio comunale nel mese di marzo del 2017 con lo stanziamento di 2 milioni 490mila franchi. In precedenza l’iter dell’operazione era risultato abbastanza lungo poiché il primo messaggio era stato bloccato dal voto popolare di un referendum. Per questo il Municipio aveva “tenuto conto di tutte le sensibilità e delle aspettative emerse con il voto popolare, sia dal punto di vista tecnico che economico”, aggiungendo che, grazie allo sforzo collegiale, si erano limati i costi laddove possibile, esprimendo “la convinzione di essere riusciti a presentare un progetto architettonicamente meritevole ed economicamente sostenibile”.

Il nuovo Lido costituiva un importante tassello per affrontare la sfida della “progettualità”, esigenza primaria per dare una risposta concreta alle potenzialità del territorio, ossia allo sviluppo sociale ed economico di Brissago, inteso come destinazione di svago per le famiglie locali e quale attrattiva turistica. I lavori sono iniziati rapidamente e sono proseguiti altrettanto rapidamente. Tanto che il traguardo è previsto per l’inizio della prossima estate.

Il Lido, che aveva alle spalle oltre 60 anni di vita, richiedeva interventi radicali non solo per le parti strutturali, ma anche per i settori della ristorazione e dei servizi igienici. Senza un nuovo e radicale intervento il Lido sarebbe stato destinato alla chiusura.

(T.V.)