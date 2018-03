Passerella sul Verbano sempre più concreta

La passerella di 3 chilometri che collegherebbe Ascona alle Isole di Brissago si fa sempre più concreta. "Un gruppo di promotori, tutti ticinesi e tutti attualmente già attivi professionalmente nel nostro Cantone, sta seriamente e minuziosamente portando avanti - da diversi mesi - un progetto per collegare il Parco Botanico delle Isole di Brissago con Ascona. Il progetto è tecnicamente chiaro, realizzabile al 100% e i promotori possono affidarsi all’esperienza vissuta e al know-how degli stessi specialisti che hanno saputo realizzare l’opera dell’artista americano Christo sul Lago d’Iseo. Oltre a ciò, le condizioni climatiche e ambientali della parte svizzera del Lago Maggiore antistante il Borgo di Ascona (venti, onde, variazioni del livello del lago, morfologia del fondale) sono notevolmente più favorevoli rispetto ad Iseo. L’aspetto della sicurezza è ovviamente primario e indispensabile in un progetto di questo tipo. Esperti del settore stanno espletando tutte le pratiche per ottemperare alle severe normative Cantonali e Federali vigenti e per garantire uno svolgimento perfetto e sicuro del progetto.

La tecnologia, i materiali e le procedure che verranno utilizzate sono totalmente conformi ai più rigidi standard di sicurezza mondiali. Questa tematica viene meticolosamente implementata sotto l’attenta osservazione del Dipartimento del Territorio con i suoi Uffici preposti. Anche l’aspetto ambientale è oggetto della massima attenzione da parte dei promotori del progetto. La produzione dei circa 220'000 cubi galleggianti di polietilene ad alta densità (HDPE) che comporranno la passerella, permetteranno di riciclare qualcosa come 500 tonnellate di materiale plastico di scarto. Il progetto però non vuole fermarsi a questo ma vorrà trasmettere l’immagine di una Regione e di un Cantone innovativi e attenti anche all’aspetto ambientale con tutta una serie di accorgimenti. L’intento principale del progetto è però quello di valorizzare ulteriormente, e di farlo a livello mondiale, il nostro meraviglioso territorio con l’obiettivo dichiarato di dare ulteriore slancio all’economia e al turismo del Cantone che già arriva da 2 stagioni molto interessanti.

Turismo

I promotori si aspettano che un’attrazione di questo genere, un unicum a livello mondiale con i suoi circa 3 km di lunghezza, possa interessare ed attrarre ad Ascona, nella Regione e in tutto il Cantone un numero considerevole di turisti, visitatori e semplici curiosi. Sempre in tema di turismo, altro obiettivo primario del progetto è quello di aiutare il Parco Botanico delle Isole di Brissago, vero e proprio gioiello del Lago Maggiore e unico parco botanico su di un’isola in Svizzera, a ritrovare tutto il suo splendore e un numero di visitatori consono alle sue qualità e capacità.

L’opera sarà temporanea e non definitiva

La durata del progetto è ancora oggetto di discussioni e dovrà ancora essere affinata con gli uffici competenti ma si prevede un lasso temporale di alcuni anni. Questo anche per gestire e monitorare al meglio l’afflusso di visitatori, mirando sempre sulla qualità dell’esperienza e non sulla mera quantità. Trattandosi di un serio progetto imprenditoriale, i finanziamenti provengono prevalentemente dal settore privato. Avanzate e approfondite discussioni sono in corso con istituti bancari svizzeri con sede nel nostro Cantone. Sono pure in corso discussioni con investitori privati interessati ad associarsi ad un progetto di respiro internazionale. Il progetto avrà altresì delle rilevanti ricadute positive per l’indotto economico della Regione e del Cantone tutto e porterà alla creazione diretta e indiretta di decine di posti di lavoro. Vista la complessità dell’opera, il progetto non è ancora in possesso di tutte le autorizzazioni e garanzie necessarie. Per questa ragione non è ancora possibile dare una tempistica esatta sulla realizzazione dell’opera. Aggiornamenti in questo senso seguiranno periodicamente.

Il vantaggio di aver avuto una sorta di precursore sul Lago d’Iseo ha permesso ai promotori di considerare già sin d’ora anche le possibili criticità e i punti sensibili del progetto. Aspetti quali la mobilità, i trasporti, la gestione dei rifiuti, la sicurezza, la navigazione sia pubblica che privata ad esempio sono già stati doverosamente considerati ed attentamente analizzati. Il progetto gode di un ampio sostegno e appoggio istituzionale.

(Red)