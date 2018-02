Piccoli alberghi tipici uniscono le forze

L'Associazione dei Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna, costituita nel 2004, apre a nuovi soci. Attualmente sono più di dieci, distribuiti tra l'Ossola, il Lago Maggiore, il Lago d'Orta e ora anche il Ticino. La loro peculiarità è quella di offrire un'accoglienza intima e calorosa, un servizio curato e personalizzato, un'esperienza di alta qualità e al tempo stesso a carattere famigliare. Le località che vanno dal Monte Rosa alla Verzasca passando da Bosco Gurin e giù sulle rispettive sponde lacustri: Orta, Verbania, Cannobio, Ascona, Locarno e il Gambarogno, puntano molto sulla cultura e su una natura in buona parte ancora integra. Le stazioni sciistiche dell’Ossola condividono con quelle ticinesi e locarnesi in particolare comprensori sciistici di dimensioni medio o medio-piccole, che non possono né intendono competere con località super attrezzate, alcune delle quali costituite solo da hotel e impianti.

In compenso i villaggi tra VCO e Locarnese vantano tradizioni secolari e sono inseriti in contesti alpini maestosi, con numerose cime vicine ai 3mila metri, fino ai 4600 del Monte Rosa. Forse Macugnaga, il Comune all’ombra della parete est del Rosa è l’esempio più emblematico di questa rinnovata offerta turistica. Fondato dai Walser come Bosco Gurin, sta cercando di fare dell’ospitalità, della cultura e della quiete, il pacchetto di un’offerta a misura di turista in cerca di una vacanza lontana dalle mete super affollate, circondate da centinaia di km di piste da sci, ma prive magari di un centro storico.

E così capita che un piccolo appartamento, ma ben curato e arredato (anche con mobilio restaurato) con tanto di libreria dedicata alla storia locale, si aggiudichi il premio per le migliori recensioni sui siti specializzati. E in quattro anni di attività, ci ha confidato il proprietario, nessuno degli ospiti ha portato via né un libro né un soprammobile.

(M.V.)