Polizia, Minusio divorzia da Muralto

di Maurizio Valsesia

Colpo di scena a cavallo del riale Remardone. Il Municipio di Minusio ha infatti deciso di rompere la stretta collaborazione che lo lega a Muralto in materia di polizia comunale. Una partnership iniziata nel lontano 1° aprile 1998, con la ratifica della convenzione con tanto di riunificazione del comando. Un divorzio motivato da insoddisfazione e desiderio di autonomia da parte del Comune dell’asinello. Il relativo messaggio municipale è stato inviato in queste ore al Consiglio comunale e concerne: «La creazione della polizia strutturata di Minusio, la disdetta della convenzione con il Comune di Muralto, gli adeguamenti salariali e la collaborazione con altre polizie strutturate».

Per capire le motivazioni di Minusio, dobbiamo ricordare che a circa 10 anni dalla firma della convenzione, i due Municipi avevano avviato le trattative per arrivare a una fusione vera e propria dei due Corpi di polizia. Un passo decisivo in risposta a una serie di problemi organizzativi che non soddisfacevano i due Esecutivi, in particolare quello di Minusio.

Nel 2014 erano pronti i rispettivi messaggi municipali. Minusio in particolare mirava a una maggior presenza di agenti sul proprio territorio, già all'epoca ritenuta insufficiente. Dopo lunghe discussioni l’Esecutivo ritirò il messaggio. Questo avveniva circa tre anni fa. «Nel frattempo - leggiamo dal messaggio odierno - specialmente per il lungo tergiversare e il mancato adeguamento dei salari, il corpo di polizia di Minusio-Muralto ha registrato numerose defezioni: dal 2014 sono partiti 8 agenti, 5 a Minusio e 3 a Muralto».

Insomma, i problemi, secondo l'Esecutivo di Minusio sono aumentati (capo Dicastero polizia è Tiziano Tommassini): «Con il passare del tempo la convenzione ha evidenziato sempre più seri e concreti limiti, specialmente per quel che riguarda la presenza e la distribuzione dei nostri agenti sul territorio comunale, le differenze salariali fra i due Comuni e gli altri Corpi del Cantone, l'organizzazione e la razionalizzazione del Corpo allo scopo di contenere i costi, i rapporti fra datore di lavoro e dipendenti dei due Comuni».