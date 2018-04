Rapinatore arrestato dopo 11 anni

Si tratta di un 34enne cittadino rumeno che il 24 maggio 2007 ha rapinato un'abitazione di via alla Riva a Minusio, ferendo due anziani con un'arma da taglio.

È stato individuato e arrestato l'autore dell'aggressione a scopo di rapina avvenuta il 24 maggio 2007 in un'abitazione di via alla Riva a Minusio, dove, nel corso della notte, due anziani erano stati gravemente feriti con un'arma da taglio e derubati. A dirlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Si tratta di un 34enne cittadino rumeno, già oggetto di un mandato di cattura internazionale, ora giunto in estradizione dalla Germania.

È stato possibile risalire alla sua identità grazie a un complesso lavoro di indagine da parte degli inquirenti e alla collaborazione con le autorità estere. Posto in detenzione in Germania per una serie di reati contro il patrimonio è infatti emersa una corrispondenza con il DNA rilevato sul luogo dei fatti di Minusio.

Le ipotesi di reato sono quelle di tentato omicidio intenzionale e rapina. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico capo Nicola Respini.

