Semafori al posto delle rotonde

Il Consiglio di Stato ha stanziato un credito di 3,3 milioni di franchi per una serie d’interventi sulla strada cantonale tra Cadenazzo – Quartino, la quale è spesso congestionata e nei giorni di maggior traffico raggiunge regolarmente la saturazione.

L'Esecutivo ricorda che a due riprese, nel 2011 e nel 2016, sono state messe in atto delle misure di miglioria che hanno permesso di stabilizzare i disagi; le condizioni di viabilità non sono infatti più peggiorate dal 2009 a oggi malgrado l’aumento di traffico registrato. In attesa del collegamento A2-A13, ipotizzato non prima del 2030, il Dipartimento del territorio ritiene necessario mettere in atto una terza serie di misure di miglioria dell’asse stradale in questione, che consistono nella semaforizzazione dei nodi principali, al posto delle attuali rotatorie, con l’obiettivo di almeno mantenere delle condizioni di fluidità sostenibili per i prossimi anni in cui (a partire dal gennaio 2020) la strada passerà in proprietà alla Confederazione.

La gestione tramite impianti semaforici permette una priorizzazione e gerarchizzazione dei flussi di traffico e l’adattamento dei programmi in caso di necessità. Il concetto è quello di creare un’onda verde che consenta maggiore fluidità al traffico prioritario sulla direttiva principale, senza tuttavia penalizzare gli accessi laterali che presentano comunque un carico di traffico notevolmente inferiore. La semaforizzazione permette anche di mettere in sicurezza la mobilità ciclopedonale, con attraversamenti pedonali protetti e zone di attesa per ciclisti, come pure di mantenere la corsia BUS dedicata per una gestione comunque favorita e indipendente del trasporto pubblico. Infine tale impostazione è in linea con il previsto declassamento di questo asse stradale a seguito dell’avvento del nuovo collegamento veloce A2-A13.

Il progetto consiste:

1. nella soppressione delle 3 rotonde esistenti ai nodi Quartino Luserte, Contone Ovest, Contone Est e loro semaforizzazione;

2. nel prolungamento della fascia multiservizi centrale da Contone Ovest fino al nodo Quartino Luserte;

3. nell’introduzione di un semaforo di dosaggio all’innesto dalla Via Mte. Ceneri sulla rotonda di Cadenazzo-Centro;

4. nell’introduzione della regolamentazione semaforica all’incrocio Via al Pian – Via S. Gottardo Cadenazzo;

5. nell’introduzione del divieto di accesso alla rotonda stazione FFS per chi proviene dalla zona industriale di Cadenazzo.

La messa in esercizio delle misure proposte è prevista entro il 2019.

(Red)