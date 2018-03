Si è dimesso l'agente indagato

L’uomo era finito sotto inchiesta per aver provocato un incidente della circolazione ad Arcegno lo scorso 22 febbraio.

L’agente della polizia cantonale, che era finito sotto inchiesta per aver provocato un incidente della circolazione ad Arcegno lo scorso 22 febbraio, si è dimesso.

Il poliziotto, come ha anticipato la Rsi, era indagato per infrazione alla Legge sulla circolazione e per omissione di soccorso.

A seguito dell'apertura dell'inchiesta, il procuratore pubblico responsabile è Arturo Garzoni, il Consiglio di Stato aveva aperto una procedura disciplinare nei confronti dell'uomo.

(Red)