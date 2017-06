"Siamo stati tutti licenziati!"

È quanto si legge sui volantini che da oggi, mercoledì, vengono distribuiti ai passeggeri e ai turisti sui battelli della Navigazione Lago Maggiore per far conoscere loro la situazione.

Da oggi pomeriggio, e fino a venerdì, sui battelli della Navigazione Lago Maggiore (NLM) vengono distribuiti a passeggeri e turisti alcuni volantini su cui risaltano in particolare due scritte: "Difendiamo occupazione e turismo" e "Siamo stati tutti licenziati!" (clicca qui).

Nel testo viene spiegato quanto è stato deciso dalla NLM, vale a dire il licenziamento collettivo di tutto il personale svizzero, a partire dal prossimo anno e come hanno deciso di muoversi i dipendenti. Un'azione svolta con l'aiuto dei sindacati e con la quale si spera che la situazione si sblocchi e le rivendicazioni del personale vengano accolte.

Il testo del volantino

"Cari passeggeri e cari turisti,

la scorsa settimana la nostra direzione ci ha licenziati tutti per la fine dell’anno. Nonostante questa bruttissima notizia oggi continuiamo a lavorare trasportandovi in modo professionale ed in tutta sicurezza.

Capirete però che siamo estremamente preoccupati per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Abbiamo pertanto richiesto:

• Alla direzione della Navigazione Lago Maggiore il ritiro dei licenziamenti

• All’Ufficio federale dei trasporti garanzie precise sulla concessione appena rilasciata

• Alla politica cantonale, l’impegno per mantenere tutti gli attuali 34 posti di lavoro e le attuali condizioni contrattuali.

Se entro venerdì 23 giugno 2017 non avremo avuto chiari segnali sui punti che abbiamo richiesto saremo costretti a decidere ulteriori passi per difendere i nostri interessi, quelli delle nostre famiglie e dell’intera collettività. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e se condividete le nostre richieste, vi invitiamo a firmare il libro di solidarietà presente su tutti i battelli e ai vari debarcaderi.

GRAZIE!"

