Tempi lunghi per riaprire i collegamenti

Nuovi sopralluoghi nei luoghi della frana in Val Vigezzo indicano rischi di ulteriori crolli. Quindi ci potrebbero volere mesi per riaprire strada e ferrovia.

di Maurizio Valsesia

Saltano tutti i tempi che erano stati previsti in prima battuta per riaprire la strada interrotta dalla frana in Valle Vigezzo, a poca distanza dal valico di Camedo. Invece della settimana programmata in un primo tempo per bonificare la parete rocciosa e un’altra settimana per ripristinare la statale, ci vorrà almeno un mese per mettere in sicurezza le rocce franate.

L’aggiornamento è arrivato dopo un altro sopralluogo compiuto ieri mattina alla presenza del sindaco di Re, Oreste Pastore, dei tecnici dell’Anas (l’ente nazionale che gestisce la strada) e i rocciatori della regione Piemonte, incaricati di operare sulla parete. A causa delle piogge il versante ha presentato nuove fenditure e nuove fuoriuscite di acqua che denunciano evidenti pericoli di instabilità e quindi di ulteriori crolli. Necessitano quindi interventi che non erano stai programmati e che allungano forzatamente i tempi. Infatti in presenza delle piogge i lavori devono essere prudenzialmente sospesi.

Allo stato attuale si prevede quindi un mese prima di poter ripristinare il transito alternato e con un controllo stabile, anche solo su una corsia. Inoltre fino a quando la parete non sarà completamente in sicurezza, anche la linea ferroviaria della Centovallina non potrà essere agibile. Per gli oltre mille frontalieri si prolungherà quindi il percorso alternativo dlungo la strada della valle cannobina con le lunghe code e l’intasamento forato da Cannobio al valico di confine di Brissago.