Un passato glorioso aperto al turismo

Il turismo ticinese non è fatto soltanto dei numeri dei pernottamenti (peraltro molto positivi negli ultimi tempi), ma soprattutto di capacità imprenditoriali e di investimenti per accedere al mercato globale”: parole di Elia Frapolli, direttore di Ticino Turismo, espresse ieri all’inaugurazione dell’hotel La palma au Lac, completamente rinnovato, cui si sono aggiunti gli apprezzamenti rivolti alla famiglia Redzepagic, che ne ha assunto la proprietà individuale.

Pajko Redzepagic, imprenditore internazionale in diversi settori, è in Svizzera dal 1994 e ha acquistato l’albergo in società undici anni fa. Un imprenditore venuto dalla gavetta poiché da giovane, nelle pause estive degli studi, faceva il portiere e il facchino in un albergo a 5 stelle nell’ex Jugoslavia. Insieme alle giovani figlie Ema e Azra, foderate di una notevole professionalità, negli ultimi tre anni ha investito 6 milioni, dei quali 2,5 negli ultimi mesi, ristrutturando l’albergo e incentivando la formazione del personale.

(Red)