2'551 firme per il tram-treno fino a Taverne

Sono state consegnate oggi al direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali le 2'551 firme raccolte dalla petizione che chiede un collegamento tram-treno fino a Taverne-Torricella.

Di queste sottoscrizioni, "solo" 767 sono arrivate dai comuni interessati, ossia Gravesano, Bedano e la stessa Torricella-Taverne. Le altre sono arrivate dal resto del Cantone (1'629 sottoscrizioni), da persone domiciliate fuori Ticino (97) o da cittadiini stranieri (58).

Cosa chiede la petizione

Per l'esattezza, la petizione chiede di progettare al più presto la prosecuzione della linea tram-treno (Lugano-Ponte Tresa-Manno) fino a Taverne-Torricella, utilizzando la linea merci esistente, affinché:

venga ampliata l’offerta di trasporto pubblico a favore di tutti i comuni del Vedeggio, dell’Alto Malcantone e della Capriasca , per gli spostamenti interni al comparto e verso Bellinzona, Lugano, Ponte Tresa e altre destinazioni;

, per gli spostamenti interni al comparto e verso Bellinzona, Lugano, Ponte Tresa e altre destinazioni; siano ottimizzati i collegamenti veloci verso Lugano e Ponte Tresa a favore della popolazione del Medio Vedeggio e degli impiegati dei settori produttivi presenti nella regione, grazie a nuove fermate tram a Manno, Lamone (zona industriale), Gravesano, Bedano e Torricella-Taverne (zona Riseria);

venga potenziata l’offerta TILO sulla linea panoramica del Ceneri dopo l’apertura della nuova galleria del Monte Ceneri, grazie alle sinergie fra tram e TILO a Taverne.

"La petizione - sottolineano i promotori - non vuole in nessuna modo intralciare l’iter inerente all’attuale progetto in pubblicazione della linea Lugano-Manno, ma va considerata come completamento funzionale e imprescindibile del progetto di servizio pubblico fra Lugano, Vedeggio, Malcantone in direzione nord".

Gli stessi promotori ritengono inoltre che la ventilata ipotesi di far proseguire la linea da Manno a Lamone "sia ormai priva di senso" per le seguenti ragioni:

dopo l’apertura della galleria AlpTransit del Ceneri, la postazione intermodale di Lamone perde notevolmente di importanza (fu infatti creata allorquando si prevedeva un’uscita della galleria più a nord);

questa ipotesi richiede la necessità di costruire una linea completamente nuova in una zona altamente urbanizzata. Tale eventualità è addirittura stata tolta dai piani di agglomerato. Inoltre, dove è ipotizzata la fermata finale a Lamone, è in corso la costruzione di una palazzina;

i costi di realizzazione e di esproprio difficilmente giustificherebbero i benefici ipotizzati;

per arrivare alla stazione FFS Lamone-Cadempino o al terminale dei bus, l’utente dovrebbe ancora attraversare la strada cantonale; il che è manifestamente un non senso.

"Abbiamo quindi sollecitato le apposite commissioni del Gran Consiglio, affinché non si limitino a votare il progetto ora in pubblicazione della linea Lugano-Manno, ma abbiano a chiedere formalmente la progettazione in tempi brevi della prosecuzione di detta linea fino al collegamento con la linea TILO a Taverne, utilizzando, con le dovute modifiche tecnicamente attuabili, l’attuale linea merci esistente, percorsa saltuariamente per il trasposto delle merci", sottolineano infine i promotori.

(Red)