50 anni di scout a Breganzona

Tanti anni sono passati da quell'ottobre 1967 quando la Sezione Breganzona decise, visto l'aumento considerevole dei membri, di lasciare la "Ceresio" e continuare l'attività proposta in modo autonomo. Da allora i partecipanti hanno potuto vivere, all’interno della Sezione Scout San Sebastiano di Breganzona, esperienze indimenticabili e coltivare amicizie profonde, che diventano pietre scolpite nella memoria. Con l’entusiasmo di sempre, quest’anno verranno proposti eventi e iniziative per sottolineare l’occasione e festeggiare con gli attivi di oggi e le relative famiglie, gli amici scout delle sezioni vicine, con chi ha vissuto la realtà sezionale in passato e con la popolazione

Messa per il 50esimo

La Messa da campo, in vero stile scout, si terrà sabato 30 settembre alle 16 nel prato vicino alla chiesa di Biogno-Breganzona. Al termine un aperitivo offerto per cogliere l'occasione di scambiarsi aneddoti o semplicemente conoscere più da vicino la Sezione San Sebastiano.

Progetto in Uganda

All'insegna del motto "al servizio" una decina di una decina tra rover, capi ed un coraggioso pio partiranno alla volta dell'Uganda per realizzare una Buona Azione in collaborazione con l'Associazione ACT-U (Associazione per la Cooperazione tra Ticino e Uganda) per aiutare l'associazione nell'ampliamento di una scuola femminile.

(E.B.)