"Ad Agno è riesplosa la voglia di calcio"

“Volevamo fare un regalo a tutta la popolazione cercando di dare un valore aggiunto ai servizi proposti dal nostro Comune”. Queste, le prime parole del Sindaco di Agno, Thierry Morotti, nel proprio discorso che ha aperto ufficialmente l’inaugurazione del nuovo campo di calcio sintetico del Centro Sportivo Cassina d’Agno.

“Una struttura, che costituisce soltanto una parte degli importanti e duraturi interventi che il nostro comune ha fatto e farà nei prossimi anni e che sarà a disposizione della nostra popolazione in determinati giorni ed orari. Insomma, ad Agno è riesplosa la febbre del calcio”. Grazie, altresì, ad un manto erboso di ultima generazione, posato da una nota ditta specializzata della zona, che permetterà ai giovani allievi del Raggruppamento ABC di disputare le proprie partite di campionato (fino alla categoria D9) e, alla prima squadra, di svolgere i propri allenamenti in piena sicurezza (infortuni di gioco sensibilmente limitati).

Un progetto, quello rispolverato dal Comune basso-malcantonese, che era già stato preso in considerazione 14 anni fa, come ci conferma l’Ing. Giovanni “Kiki” Gianinazzi, allora consigliere comunale. “Nel corso del 2016, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale e tenuto conto del degrado del manto erboso, dovuto alla zona paludosa, si è partiti con il progetto e nel corso di quest’estate, nel breve volgere di 35 giorni (compresa la rimozione dell’erba naturale), il tappeto sintetico è stato posato. Un chilometro e duecento metri di tubature, che assicurano un drenaggio ottimale, per un pelo libero d’erba sintetica affiorante di 1.2 cm (omologazione FIFA).

Presenti Vladimir Petkovic, che - unitamente al Presidente Giuseppe Morotti - permisero al club di raggiungere il massimo risultato della propria storia con l’esaltante promozione in Challenge League nella stagione 2002/03. E alcuni giocatori di quella fantastica squadra (Dignola, Donnini, Gaspar, Lodigiani, Mamede, Marcelo, Rivera, Romano, Rothenbühler) si sono poi esibiti imponendosi per 3 a 1, in una piacevole sfida contro una rappresentativa del Gran Consiglio.

(Roberto Quadri)