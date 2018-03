Aeroporto: "Basta fughe di notizie"

È cominciata fuori tempo massimo, dopo mezzanotte, la discussione del Consiglio comunale di Lugano sull'aeroporto. Viste le ultime interpellanze e le interrogazioni del PS, in cui si è adomprato il sospetto che si rischierebbe il deposito dei bilanci dello scalo ed è emerso che il Municipio sta già valutando una ricapitalizzazione, il sindaco Marco Borradori, anche dopo il termine usuale della seduta (mezzanotte) è intervenuto, nonostante delle riserve del municipale Angelo Jelmini, che avrebbe voluto prima discuterne in seno all'Esecutivo. Borradori ha ribadito quanto già dichiarato dal presidente dello scalo, Emilio Bianchi, ovvero che sono state fatte affermazioni fuorvianti. Ma la cosa clamorosa è che il sindaco ha affermato che potrebbe sporgere denuncia (contro ignoti) per l'ennesima fuga di notizie. Ma Borradori ha insinuato che certe cose poteva saperle solamente il Municipio stesso.

(gpa)