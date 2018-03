Aeroporto, si pensa a una seconda SA

Arriva la conferma del Municipio di Lugano sul Piano B per lo scalo di Agno, che prevede la possibilità di creare una nuova società per gestire una piccola compagnia regionale.

Il Municipio di Lugano conferma che c'è un Piano B per lo scalo di Agno: rispondendo a un'interrogazione di Demis Fumasoli (PC), Simona Buri (PS) e Jacques Ducry (Indipendente), l'Esecutivo spiega che la direzione di Lugano Airport (LASA) sta infatti considerando la possibilità di costituire una nuova SA (partecipata da LASA), con interessenze anche di privati, "con l'obiettivo di gestire in proprio una piccola compagnia aerea regionale che, utilizzando uno o due velivoli in leasing, proprio personale di volo e attraverso importanti sinergie, permetta di ripristinare i voli su Ginevra, di recuperare i voli stagionali su Cagliari e Olbia e di effettuare dei voli charter su richieste puntuali di utenti".

Questo perché, spiega l'Esecutivo, nonostante LASA sia impegnata da mesi in trattative ("non facili") con alcune compagnie aeree per riprendere i voli su Ginevra, queste "potrebbero anche, per motivi diversi, non concretizzarsi". La soluzione della seconda SA, finora solo abbozzata, deve comunque ancora essere ulteriormente analizzata, definita e validata.

Per quanto riguarda la posizione e le intenzioni del Municipio stesso, nella risposta viene ricordato che più volte l'Esecutivo ha espresso il suo sostegno all'aeroporto, ritenendo la sua attività "un irrinunciabile volano per l'economia non solo della Città e del Luganese, ma di tutto il Cantone". Ma non solo: il Municipio ritiene necessario fare tutto quanto in suo potere per garantire che l'impiego per i numerosi collaboratori di LASA e delle altre società basate allo scalo di Agno possa essere assicurato. Dal punto di vista prettamente finanziario, l'Esecutivo fa sapere che gli approfondimenti dei vari scenari "permetteranno di proporre al Consiglio Comunale la migliore soluzione operativa e finanziaria implementabile come piano industriale da proporre agli investitori privati; inoltre le citate riflessioni saranno alla base dello specifico messaggio municipale che verrà successivamente presentato per richiedere il credito necessario alla ricapitalizzazione della SA; del resto già previsto nel piano degli investimenti presentato a Preventivo 2017 e anni precedenti".

Alla domanda sul perché il Municipio non abbia ancora interpellato il Cantone per verificare l'intenzione di sostenere finanziariamente lo scalo, attraverso investimenti mirati e coperture di costi di gestione, l'Esecutivo di Lugano in parte smentisce, risponde di avere aperto da tempo un canale di discussione con il Cantone e proprio lunedì scorso vi è stato un ulteriore incontro con il direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali (che, viene ricordato nel testo, inoltre siede nel CdA di LASA), durante il quale è stata affrontata, ancora una volta, la questione aeroporto.

In sintesi, spiega infine l'Esecutivo, "il Cantone entrerà nel merito di un eventuale sostegno all'infrastruttura aeroportuale quando anche la Città farà la sua parte". Municipio e Governo in corpore discuteranno della questione aeroporto durante un incontro previsto a inizio maggio.

