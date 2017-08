Agno, un paese affamato di pallone

di Andrea Bertagni

Il calcio non è solo un pallone, una partita, una maglia. O meglio, è certamente tutto questo, ma anche qualcosa di più. A volte è anche un paese intero, come Agno, che a 12 anni dalla scomparsa della propria squadra di calcio, confluita nell’FC Lugano, è ritornato a fare quadrato, o forse sarebbe meglio dire rettangolo (da gioco), attorno a un gruppo di appassionati e a costo di ripartire da zero, dalla quinta lega (dal gradino più basso), ha riattivato la squadra. Sì, riattivata è proprio la parola giusta, la parola usata dallo stesso gruppo di appassionati, perché l’obiettivo non è ripartire, ma continuare una storia, iniziata nel 1955, che non si è mai interrotta.

A riprova del rinnovato entusiasmo che si respira sull’altra sponda del Ceresio, anche il Municipio ci ha messo del suo, “regalando” alla nuova squadra un nuovo campo sintetico al Centro sportivo Passera a Cassina d’Agno, che sarà inaugurato il prossimo 25 agosto con una partita tra vecchie glorie dell’FC Agno e la squadra del Gran Consiglio ticinese. Come se non bastasse, anche la “mitica” Chiodenda è stata rinnovata. Tutto questo per una squadra di quinta lega? Sì, cioè no: tutto questo per una realtà «che non è solo una società sportiva», ci dice il presidente con un passato da giocatore (dove, se non nell’FC Agno) Gianfranco Rusca. Come potrebbe del resto una sola società sportiva, di quinta lega è bene ricordarlo, richiamare sponsor importanti come BancaStato, Elco, AIL, e allenatori e giocatori di categorie superiori e fuoriclasse come il già giocatore del Lugano, Basilea e Grasshoppers, Toni Esposito (messosi a disposizione per aiutare giovani e spogliatoio)? Come potrebbe darsi una struttura societaria di prim’ordine? La risposta è semplice e solo una: con una passione che va oltre il calcio. Con una passione che nasce da dentro «e te la porti dietro tutta la vita», annota Rusca. No, non sono solo parole. Se li guardi negli occhi, dal primo all’ultimo, dall’allenatore (Marco Peverelli) ai giocatori, dallo staff tecnico al presidente, lo capisci subito. Capisci subito che tutti, dal primo all’ultimo, si sentono parte di un progetto, che va oltre il calcio, anche se è di pallone che stiamo parlando.

Altrimenti cosa spinge un giocatore di seconda e terza lega, e nel nuovo FC Agno ce ne sono tanti, a scendere di molto di categoria, a “sacrificare” i suoi anni migliori (sportivamente parlando) per una squadra che parte da zero? La passione, appunto. «La consapevolezza di indossare una maglia con una storia», annota con una punta di orgoglio il presidente. Ma che il calcio ad Agno non è solo pallone, te ne accorgi anche da come la squadra ha scelto di riattivarsi, di presentarsi al paese: festa di San Provino, aperitivi, cene di Natale, la fondazione di un club di sostenitori, pagine su Facebook, che fanno registrare 5mila visualizzazioni a settimana, un sito internet con 2mila visualizzazioni mensili, non sono roba da poco. Soprattutto per Agno: un paese che vive e trasuda calcio, è vero. Ma pur sempre di “soli” 4mila abitanti. L’esordio in campionato è previsto il 3 settembre, alle 15, alla Chiodenda. Sarà tutto esaurito? Le scommesse questa volta non sono valide. Troppo facile.