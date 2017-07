Al via a Lugano la musica di Estival

Prende al via stasera la tre giorni musicale di Estival Jazz a Lugano. L'apertura dei concerti di stasera, giovedi 6 luglio, sul palco di Piazza della Riforma è all'insegna del ricordo di un grande amico di Estival: Joe Zawinul. Per celebrarne degnamente la memoria Estival ha voluto sul palco un concerto molto speciale così com'è stato il fondatore dei Weather Report e uno dei più importanti musicisti della scena mondiale. Per restituire sulla scena quel suo stile inimitabile gli organizzatori hanno chiamato i suoi musicisti: una band di veterani che ha condiviso per anni le esperienze con Joe che si è riunita nel progetto File Under Zawinul. Per il secondo momento musicale non si sentirà la mancanza di un grande schermo benché il suo nome evochi storie e atmosfere legate a quel mondo: stiamo parlando di Emir Kusturica, il celebre regista e musicista bosniaco in seguito naturalizzato serbo, protagonista dei maggiori appuntamenti con il Cinema mondiale che lo ha celebrato con i più prestigiosi premi, da Cannes a Venezia passando per Los Angeles. Emir nel 1987 ha iniziato a suonare la chitarra nei “No Smoking”, gruppo nato a Sarajevo nel 1980 ed esponente musicale di riferimento dei “New primitives”, un movimento di resistenza culturale sorto negli anni della transizione al dopo-Tito. Con loro è iniziata una grande avventura accanto a un gruppo esplosivo che ha alle spalle centinaia di concerti come ambasciatore di un’inarrestabile energia gipsy-punk balcanica. Per concludere la prima serata di Lugano, il palco di Estival si concede alla pacifica invasione dei Mambanegra: grande musica latina dove Salsa, Funk, Hip Hop e musica jamaiquina si trasformano nella sintassi del divertimento e della danza in puro stile newyorchese anni '70. Jacobo Velez, il loro leader, sostiene che il loro è uno stile originale, una sorta di Break Salsa, assimilazione di Hip Hop e Raggae nell'incontro con un tagliente Funk: "benzina che fa girare il motore del mio cuore".

A dare il via ai concerti di domani, venerdì 7 luglio, sarà la prestigiosa Orchestra della Svizzera italiana (OSI) insieme al sestetto svizzero di Jazz d’avanguardia Hildegard lernt fliegen, capitanato da Andreas Schaerer. Segue Mike Stern, fra i migliori chitarristi e compositori di Jazz e Jazz-Fusion della sua generazione, che sarà accompagnato dalla Randy Brecker Band. Chiude la serata lo straordinario connubio artistico fra Bombino e Vieux Farka Touré, due dei più stimati chitarristi africani. Si segnala Mariano Chiacchiarini dirigerà l’OSI in sostituzione di Markus Poschner, impossibilitato a partecipare per motivi personali.

Sabato 8 luglio invece si inizia con Jimmy Dludlu, definito da Hugh Masekela "uno dei maestri della chitarra del 20. e 21. secolo come Charlie Christian, Wes Montgomery, George Benson e Django Reihnardt”. Segue il grande Vinicio Capossela, cantautore e polistrumentista italiano. A chiudere l'ultima serata del grande evento musicale gratuito dell'estate luganese è L'Orchestra di Piazza Vittorio, composta da tredici musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse. Insieme, trasformano le loro variegate radici e culture in un unico idioma, quello musicale.

(Red)