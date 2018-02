ALDI sotto il regno degli apprendisti

di Giacomo Paolantonio

C’è chi il carnevale lo passerà facendo bisboccia e chi invece lavorerà sodo e dovrà confrontarsi con nuove sfide, non sempre facili. L’importante è farsi trovare pronti, come nel caso degli otto apprendisti venditori della ALDI Suisse a cui è stata affidata la gestione per tutta la settimana della filiale di Manno, fino a sabato 17 febbraio. In questi giorni sta dunque a loro assumersi le responsabilità necessarie al corretto e buon funzionamento dell’intera filiale. Nel quadro del progetto, infatti, gli apprendisti sono responsabili di ogni aspetto del lavoro quotidiano in negozio. Per questi giovani adulti, al secondo e terzo anno di apprendistato, si tratta di una sfida importante rispetto alle attività lavorative quotidiane e rappresenta il perfetto banco di prova in vista degli esami finali, che concluderanno il loro percorso di formazione professionale.

Nei panni del capo

Grazie al progetto “La filiale degli apprendisti”, i collaboratori di ALDI imparano a organizzarsi per garantire l’ottimale gestione di una filiale occupandosi delle ordinazioni, della presentazione della merce, dell’assistenza ai clienti, della pianificazione del personale e del servizio alla cassa.

Dunque sono molto grandi, vista anche la loro giovane età, i compiti che i ragazzi devono prendersi, anche al posto del gerente. Ma durante i corsi di preparazione i giovani “Aldiani” hanno potuto prendere confidenza con i vari ruoli e le relative mansioni da svolgere, prima di questa sperimentazione. Inoltre hanno avuto modo di stabilire preventivamente e autonomamente chi si sarebbe assunto ciascun compito questa settimana.

"Noi li formiamo e li vogliamo tenere con noi"

"Nei nostri undici negozi in Ticino abbiamo dodici apprendisti e la nostra filosofia è di averne in media uno per filiale. È la cifra ideale affinché l’apprendista possa essere seguito con la giusta attenzione dagli altri collaboratori", ha spiegato al Giornale del Popolo Nicola Martinelli, direttore regionale di vendita. «D’altronde il nostro scopo è quello di mantenere gli apprendisti nel nostro organico anche dopo la fine del triennio di alternanza scuola-lavoro, affinché possano assumere anche il ruolo di sostituto gerente. Finora alle nostre latitudini ne abbiamo formati sei e sono ancora tutti in azienda». Dunque il progetto “La filiale degli apprendisti” è pensato per essere il viatico di una carriera in ascesa. «Infatti – ha concluso Martinelli – in questi giorni i ragazzi si stanno confrontando con una situazione inedita, non solamente sul piano professionale, ma anche umano. Si conoscono tutti, vanno a scuola insieme e sono amici. Ma arrivano qui a Manno ciascuno da una filiale diversa. Dunque è la prima volta che lavorano tutti insieme e potranno fare tesoro di questa esperienza».

Concludiamo con le prime impressioni di una delle protagoniste di questo progetto, che ha il volto fresco e sorridente di Michelle Calderola, la quale ha sostenuto che «l’apprendistato di commercio al dettaglio era proprio la strada che avrei voluto intraprendere e la scelta di ALDI è stata sicuramente quella giusta. Sto affrontando queste responsabilità accresciute confortata dal fatto che ci è stata data così tanta fiducia». Alla fine della settimana di “La filiale degli apprendisti”, ciascuno degli otto ragazzi riceverà una valutazione vertente sui vari aspetti del lavoro in filiale, che ovviamente non concernono solamente le questioni tecniche legate alla gestione degli stock, dei pagamenti, della logistica, della parte amministrativa, ma anche e soprattutto il contatto con la clientela. Infatti, ha concluso la giovane Michelle, «l’apprendistato mi sta consentendo di crescere e di imparare come ci si deve rapportare a persone più grandi di me, anche sconosciute. Non è sempre facile, ma per chi ambisce a diventare gerente è una qualità assolutamente indispensabile».