Allarmati per il fumo, trovano la canapa

(LE FOTO) La curiosa scoperta è stata fatta sabato sera dal pompieri di Lugano, intervenuti in un'abitazione in via Kosciuszko a Vezia, ora posta sotto sequestro.

Un po' come succedeva più di 20 anni fa, sabato sera i pompieri di Lugano hanno avuto una particolare sorpresa durante un loro intervento per un possibile incendio in un’abitazione in via Kosciuszko a Vezia.

Dopo aver appurato che il fumo era stato originato dalla canna fumaria, i vigili del fuoco hanno infatti trovato, nel sopralluogo per verificare che non ci fossero ulteriori focolai, una piantagione di canapa all'interno di un garage.

Sul posto erano presenti anche soccorritori e agenti di polizia. Questi ultimi hanno quindi posto l'intero stabile sotto sequestro e proceduto ad avviare le indagini del caso.

(Red)