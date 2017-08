ARL: "Abbiamo sporto denuncia"

Le Autolinee Regionali Luganesi non mollano: "Genitori, non mandate i vostri figli su servizi fantasma".

Il Consiglio di amministrazione delle Società Autolinee Regionali Luganesi (ARL) comunica di aver "presentato querela e denuncia penale alla magistratura in merito alla vergognosa pratica che vede coinvolti il signor Manuele Bertoli, direttore del DECS, e ignoti trasportatori in merito al trasporto privato degli allievi".

Lo riferiscono le stesse ARL attraverso un comunicato firmato dal direttore della campagni di trasporti Curzio Bernasconi.

Nella nota, si invitano anche "tutti i genitori e parenti degli allievi delle scuole medie dei quartieri di Villa Luganese ‐ Sonvico ‐ Dino – Cadro – Casteldavesco ‐ Davesco e Soragno di invitare i ragazzi ad usare, a partire da domani lunedì 28 agosto 2017, i bus di linea a loro dedicati. Bus ufficiali ARL con i tragitti indicati da appositi cartelli". "Tutti gli allievi hanno ricevuto ieri tramite Posta A l'orario completo e potranno usare liberamente la linea TRV in concessione 62.459 (62.461) fino alla consegna dell’abbonamento Arcobaleno della Comunità Tariffale Ticino e Moesano che verrà effettuata nei prossimi giorni", scrivono poi le ARL, aggiungendo:" Si consiglia ai genitori e parenti di astenersi per motivi di sicurezza dal mandare i loro figli allo sbaraglio su servizi di trasporto fantasma, precari e non autorizzati. Anche per motivi assicurativi si consiglia il trasporto pubblico".

(Red)