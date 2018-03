Arriva il "Mercato in piazza" a Paradiso

Verrà inaugurata il 6 aprile, alle 10, con il taglio del nastro da parte del sindaco di Paradiso Ettore Vismara, "Mercato in Piazza", manifestazione che si svolgerà regolarmente ogni primo venerdì di ciascun mese, da aprile a ottobre (dalle 10 alle 18), in Piazza Municipio e Piazza Boldini.

Questa iniziativa si propone di servire la popolazione locale, ma non solo, e si inserisce nella più vasta offerta di centri d’interesse offerti agli abitanti anche come ulteriore polo d’aggregazione e di socializzazione, oltre che come occasione per gustosi acquisti. Il mercato darà la sua preferenza ai prodotti locali e alla gastronomia della tradizione, senza trascurare moltissime altre proposte curiose e di qualità.

(Red)