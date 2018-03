Asta giudiziaria per l'Iceberg

Dopo la chiusura, si conclude con un’asta giudiziaria la storia del postribolo Iceberg di Pazzallo. Situato all’interno del quartiere a luci rosse a sud di Lugano, l’edificio, che attualmente appartiene a una società ormai dichiarata fallita, è stato messo ieri mattina all’incanto forzatamente, per coprirne evidentemente i debiti.

Ad occuparsi dell’incarto è l’ufficio fallimenti di Viganello, che ha fissato il tentativo di vendita alla fine di maggio, presso i propri uffici in via al Fiume 7. Il valore di stima peritale per il complesso messo all’asta è stato calcolato in almeno cinque milioni e 300.000 franchi.

D’altronde l’immobile si trova comunque in un’area densamente abitata come il Pian Scairolo, è raccordato strategicamente all’autostrada A2 e nella zona, oltre agli altri locali a luci rosse, non mancano numerose attività amministrative e commerciali più usuali, ragione per cui è ragionevole pensare che la proprietà possa trovare dei nuovi compratori.

