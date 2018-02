Atterraggi meno difficili su Lugano

di Gabriele Botti

Semplificare e armonizzare: è con questo duplice scopo che Lugano Airport ha proposto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) di introdurre un’unica procedura di avvicinamento strumentale da sud allo scalo di Agno, che sostituirà le due attualmente in essere. L’UFAC ha già dato il suo via libera. In termini pratici e tecnici, si passerà alla procedura LOC-ONLY che, a sua volta, metterà in soffitta la LOC-HOTEL e la LOC-LIMA. A titolo informativo, ma è una specifica che interesserà soprattutto gli addetti ai lavori più che il lettore medio, aggiungiamo che LOC-ONLY prevede un angolo di avvicinamento di 4,4°, cosa che non comporta la necessità di una “glide certification”, quindi di un ulteriore formazione: «Non ci sono rischi particolari a seguito dell’introduzione della procedura descritta – scrive infatti LASA nel chiudere la presentazione della novità – Al contrario, dal punto di vista della sicurezza vi sono ampi margini di miglioramento sia dal punto di vista procedurale come pure per quel che concerne la familiarizzazione del terreno e gli aspetti formativi». Le modifiche e i relativi piani sono ora depositati presso le cancellerie comunali di Agno, Bioggio, Muzzano, Collina d’Oro, Magliaso e Lugano, nonché all’aeroporto di Lugano-Agno.

«Troppi dubbi, prima»

Ad oggi, a Lugano-Airport sono in vigore quattro tipologie di avvicinamento differenti. Situazione che – come evidenzia la stessa LASA – crea non pochi dubbi agli equipaggi in avvicinamento, soprattutto in una fase di volo complessa come, appunto, l’avvicinamento e l’atterraggio. Vi è inoltre, ma è del tutto in subordine rispetto alla precedente osservazione, un alto carico amministrativo dovuto al processo formativo degli equipaggi, che la modifica apportata da LASA diminuirà considerevolmente.