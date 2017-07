Auto contro cervo a Lugano

Un cervo ha improvvisamente attraversato la strada sulla A2 in zona Lugano Nord verso le 4. Il conducente non ha potuto evitare l'impatto. Ferito l'animale

Sabato mattina, attorno alle ore 4, il conducente di una Ford immatricolata in Ticino che circolava sull’autostrada A2, in zona Lugano Nord, si è visto improvvisamente attraversare la strada da un cervo e non è riuscito ad evitare l’impatto, particolarmente violento.

L’auto ha subito danni ingenti mentre l’animale è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti dalla Polizia Cantonale ed il picchetto SCSS per il recupero del veicolo. Non sono note le condizioni dell’animale rimasto ferito in modo serio.

(Red)