Auto contro un masso, un ferito grave

Incidente della circolazione oggi pomeriggio, verso le 14.30, a Davesco, sulla strada del Piano della Stampa: due le auto coinvolte.

La prima, una Citroen immatricolata in Ticino, guidata da un 62enne automobilista svizzero domiciliato nella regione, che circolava in direzione della Stampa e che, per motivi da stabilire, è andata a sbattere contro un masso posto a lato della carreggiata. La seconda, un'Audi immatricolata in Italia, guidata da 33enne automobilista italiano residente in Italia, che l'ha poi tamponata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al conducente ticinese che avrebbe riportato ferite serie. Sul posto anche i pompieri di Lugano per scongiurare il pericolo di inquinamento dovuto alla fuoriuscita dei liquidi dal veicolo accidentato. La Polizia cantonale ha effettuato i rilievi del caso, mentre la Comunale ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per oltre un'ora.

(Red)