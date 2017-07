Auto esce di strada e si rovescia

Un incidente della circolazione è avvenuto alle 10.45 di domenica all'altezza di Mezzovico. L'auto è finita in una scarpata, ma fortunatamente non ci sono feriti.

Un incidente della circolazione è avvenuto domenica mattina, attorno alle ore 10:45, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Mezzovico. Stando alle informazioni raccolte sembrerebbe che il conducente di una VW immatricolata in Italia, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada finendo nella vicina scarpata rovesciato sul tetto. La famiglia che si trovava bordo è uscita illesa dal sinistro. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed un carro attrezzi del SCSS per il recupero del veicolo accidentato.

(Red)