Auto in fiamme in autostrada

(LE FOTO) Attorno alle 10.15 il conducente si è accorto del fumo che usciva dal vano motore mentre entrava in autostrada dallo svincolo di Rivera. Nessun ferito.

Il conducente di un'Alfa Romeo immatricolata in Ticino, che questa mattina Martedì mattina attorno alle 10.15 si stava immettendo sull'A2, direzione sud, dallo svincolo di Rivera, ha notato del fumo uscire dal vano motore della sua auto e si è prontamente fermato. Il tempo di uscire dal veicolo ed in breve tempo sono divampate le fiamme che hanno rapidamante avvolto l'auto.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo e raffreddato in seguito le lamiere. La Polizia Cantonale ha chiuso l'entrata di Rivera in direzione sud per agevolare le operazioni di spegnimento. Nessuno avrebbe riportato consegenze nel sinistro.

(Red)