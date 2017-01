Auto nel lago a Figino: nessun ferito

Si stanno rilevando particolarmente impegnative le operazioni di recupero di un’auto finita nel lago Ceresio, in zona Figino, alle prime ore di venerdì. Stando alle prime informazioni nessuno avrebbe riportato ferite.

Erano le prime luci dell'alba quando un 25 enne della regione stava circolando alla guida di una vettura su via al Lago in direzione di Barbengo, quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a destra, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver divelto una recinzione metallica posta alla sua destra è terminato nel lago. Il protagonista dopo l'incidente è uscito dalla vettura e ha raggiunto il proprio domicilio e questa mattina dopo 8 ha annunciato di essere incorso nell'incidente. Sul posto la vettura è stata individuata a circa 70 metri dalla riva.

A essere intervenuti sono stati i sub della Polizia che hanno localizzato il veicolo ad alcune decine di metri di profondità. In seguito sono intervenuti i Pompieri a delimitare la zona per contenere un eventuale in in inquinamento ed una gru per il recupero.

(Red)