Auto sbanda e si ribalta sulla A2

Ha perso il controllo della sua vettura subito dopo l'entrata di Rivera, il conduente di una Fiat immatricolata oltre Gottardo. Stando alle prime informazioni di Rescue Media, l'incidente è avvenuto attorno alle 14.30, quando per motivi da stabilire l'uomo alla guida della vettura ha sbandato, terminando la sua corsa rivolto sul tetto. Gli occupanti sono usciti da soli dal veicolo. La Polizia, per agevolare le operazioni di soccorso, ha temporaneamente chiuso l'autostrada in direzione sud, unitamente alla galleria del Monte Ceneri. In seguito il traffico è stato incanalato su di un'unica corsia.

(Red)