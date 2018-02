Autoasilo e "ordine" nel menù di Melide

Da tempo a Melide si sente parlare dell’eliminazione dei posteggi in piazza e della creazione di un autosilo interrato. Ma, in concreto, a che punto siamo? Il progetto avanza? Come? Abbiamo posto una serie di domande a Daniele Bricalli, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.



Ingegner Bricalli, ci può spiegare a grandi linee cosa prevede il progetto?

In poche parole, il progetto prevede la costruzione di un autosilo interrato per circa 100 posti-auto, tra la Swissminiatur e il campo di calcio e la conseguente, ma certo non meno importante, riqualifica urbanistica di tutto il comparto che include il campo di calcio, i posteggi attuali, la pista ciclabile e gli accessi alle passeggiate.

Perché si vogliono rimuovere i posteggi attuali?

L’obiettivo principale è quello di ricucire lo strappo tra il lago e il nucleo, creatosi con la costruzione, a suo tempo, dei posteggi attuali. Si vuole inoltre dar seguito alla volontà popolare, confermata alle urne nel 2013 con l’approvazione della variante di PR “piazza e comparto a lago”. Del resto, formalmente, i posteggi attuali non sono mai stati approvati dal Cantone, ma unicamente tollerati nell’attesa di una nuova soluzione.

L’autosilo sarà interrato? Quanti posteggi ci saranno?

La pianificazione lascia spazio anche ad una soluzione fuori terra, in pratica una combinazione tra posteggi interrati e posteggi a raso. Questa possibilità è stata lasciata nel PR come “salvagente economico” in quanto è evidente che un posteggio interrato, nel nostro caso anche in falda, è più caro di uno in superficie. La volontà dell’Esecutivo e del Consiglio comunale è però quella di eliminare completamente i veicoli da una zona di grande pregio ed interrare il tutto. I posteggi saranno un centinaio, quindi in linea con quelli che verranno rimossi.

A che punto siamo? Quando potrebbe vedere la luce il nuovo autosilo?

La domanda di costruzione preliminare, alla quale non è giunta nessuna opposizione, è stata preavvisata favorevolmente dagli uffici cantonali. I prossimi passi, come richiesto dal Consiglio Comunale, sono legati alla decisione da parte del Cantone, prevista in primavera, della percentuale di finanziamento a fondo perso che, secondo le disposizioni, potrà ammontare ad un massimo del 35% del costo dell’opera. In ogni caso le procedure saranno ancora abbastanza lunghe (domanda di costruzione, progetto definitivo, richiesta del credito di costruzione, appalti, eccetera) e se non ci saranno intoppi i lavori potranno iniziare tra due anni e dureranno dai 15 ai 20 mesi. In pratica l’autosilo potrà vedere la luce tra circa 4 anni.

Quanto costerà questa operazione?

Il costo complessivo (realizzazione autosilo e riqualifica urbanistica) si aggira attorno ai 10 milioni di franchi, i quali si dovrebbero ridurre a 7,5 milioni in considerazione del contributo cantonale. Circa 8 milioni sono i costi stimati per l’autosilo, il resto per la riqualifica del comparto.

E, infine, cosa cambierà a livello di autorizzazione di parcheggio per i residenti?

Spetterà al Municipio e al CC definire eventuali modifiche all’ordinanza sui posteggi. A oggi sono state fatte solo ipotesi per l’allestimento del business plan.

