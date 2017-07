Berna sosterrà il MASI di Lugano

L’attività del MASI si svolge in parallelo in due sedi: quella principale situata all’interno del LAC e quella storica di Palazzo Reali, in precedenza sede del Museo Cantonale d’Arte.

Dal 2018 al 2022 la Confederazione sosterrà 13 musei per un totale di circa 5,9 milioni di franchi all'anno. Tra questi anche il Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) di Lugano.

Per la prima volta l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha pubblicato un bando di concorso per l'attribuzione di contributi d'esercizio al quale hanno partecipato 35 musei. Un gruppo di sei esperti ha esaminato e valutato le candidature e solo 13 istituzioni sono state selezionate, indica l'UFC in una nota odierna. Finora i musei beneficiari erano designati dal Consiglio federale e dal Parlamento nel quadro del messaggio sulla cultura. Dal 2018 però l'UFC adotterà un nuovo sistema e attribuirà i contributi d'esercizio alle istituzioni basandosi su un bando pubblico.

Per beneficiarne i musei devono possedere "un irradiamento a livello nazionale e una qualità d'importanza nazionale, disporre di una collezione importante, unica e significativa per il patrimonio culturale della Svizzera e svolgere un lavoro di mediazione innovativo e variato", si legge nella nota.

I contributi d'esercizio annuo per il MASI saranno di 250'000 franchi per il 2018, 390'000 franchi per il 2019 e 450'000 franchi per il periodo 2020-2022. Ciascun museo sostenuto beneficia di un importo fisso di 100'000 franchi cui viene sommata una quota percentuale delle spese complessive dell'istituzione. Il budget di 5,9 milioni annui dell'UFC per i contributi d'esercizio ai musei, deciso dal Parlamento, corrisponde a un aumento di un milione di franchi rispetto al 2017.

(Ats)