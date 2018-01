Bissone verso la strada d’aggiramento

di Giacomo Paolantonio

Le cose concrete potranno arrivare più in là nel tempo, ma c’è un primo segno tangibile del fatto che la politica intende fare qualcosa d’importate per Bissone, Comune che negli ultimi anni aveva fatto parlare di sé per ragioni non sempre edificanti. Infatti in questi giorni il Municipio del borgo lacustre ha pubblicato una Zona di Pianificazione Comunale che tocca una porzione cruciale del suo territorio, a monte dello svincolo autostradale e attorno alla zona del famoso parcheggio USTRA, oggetto in passato di svariati contenziosi politico-giuridici.

"Ci sono interessi superiori"

In sostanza con questa mossa l’Esecutivo vuole riservare l’area per un’ampia riqualificazione urbanistica del suo nucleo, visto che, si legge nel documento posto in questi giorni in pubblica consultazione, c’è «l'eventualità che interventi edilizi di qualsiasi natura e genere, opportuni e legittimi in una prospettiva immediata, compromettano la costruzione di scenari di progetto di più ampio respiro». Un’eventualità che «è sicuramente da scongiurare, data la valenza cruciale attribuita al comparto». Quali possano essere gli scenari progettuali a cui allude l’Esecutivo viene subito esplicitato, giacché si parla chiaramente anche del progetto d’aggiramento stradale del nucleo, annunciato direttamente per bocca del direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, alcuni mesi fa, e per cui c’è un credito di progettazione di mezzo milione. Infatti il Municipio scrive che «parte dei sedimi considerati, non più soggetti ai vincoli di protezione delle acque sotterranee, accolgono importanti attrezzature di interesse pubblico, come la stazione di pompaggio - che rimane anche se non più ad uso potabile, ma industriale, comunque utile per la vicinanza alla dorsale autostradale e ferroviaria e per eventuali scenari futuri di riorganizzazione territoriale (per esempio la possibile nuova circonvallazione stradale del nucleo, ancora in fase preliminare di proposta e studio), la cabina/trasformatore AIL e il posteggio P1».