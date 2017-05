Cade col parapendio sul Monte Lema

È successo poco prima delle 12. Il 43enne, cadendo da un'altezza di circa 30 metri ha riportato diverse fratture, ma la sua vita non è in pericolo.

La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco prima delle 12 sul Monte Lema, un parapendista 43enne svizzero, domiciliato nel Luganese, subito dopo essere partito con il suo parapendio, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto al suolo da un'altezza di circa 30 metri.

Subito soccorso da un equipaggio della Rega, è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. L'uomo ha riportato diverse fratture ma la sua vita non è in pericolo.

(Red)