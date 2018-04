Cade in un dirupo, gravissimo un 69enne

L'uomo stava cercando di recuperare una capretta uscita dalla recinzione di un pascolo ad Aldesago, quando è scivolato, cadendo per 70 metri. La sua vita è in pericolo.

Grave infortunio ieri, poco prima delle 19.30, in via Piede Vigano ad Aldesago. Un 69enne italiano, domiciliato nel Luganese, stava cercando di recuperare una capretta uscita dalla recinzione di un pascolo quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di circa 70 metri in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano (con 3 veicoli e 6 militi) nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega. Il 69enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)