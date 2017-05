Cadempino, piazza e autosilo? 3 milioni

L’Esecutivo inoltra un messaggio al Consiglio comunale per l’approvazione del credito. I lavori potrebbero iniziare in primavera del 2018 per una durata di 6 mesi.

di Francesco Mirabella

Una nuova piazza del Municipio, comprensiva di un autosilo interrato, a un costo preventivato di circa 3 milioni di franchi. È quanto chiede, in un messaggio municipale, l’Esecutivo di Cadempino al proprio Consiglio comunale. Già tempo addietro era stato approvato il progetto del nuovo Centro civico i cui lavori, dopo l’ultimazione delle fasi preliminari (domanda di costruzione, appalti, procedure giuridiche, contrattualistica), dovrebbero prendere il via prime delle vacanze estive dell’edilizia. In quel progetto però non era previsto, inizialmente, l’inserimento di una vera e propria piazza comunale, un’esigenza nata dall’interesse del Municipio in modo da completare l’area del nuovo centro con uno spazio aggregativo da mettere a disposizione della comunità. In quest’ottica il Municipio ha già dato mandato a due studi d’ingegneria di elaborare il progetto definitivo di sistemazione della piazza e del nuovo silo interrato.

Descrizione del progetto

Con l’acquisto della proprietà “Caslani” l’Esecutivo ha pensato di dotare il Comune di una vera e propria piazza, che attualmente manca e che risulta difficile da creare all’interno del nucleo. Una piazza con alcuni spazi coperti e ubicata a fianco del nuovo Centro civico. La sistemazione è stata pensata in pietra naturale o lastre di cemento, la scelta avverrà durante la fase di progettazione in sinergia con il progetto di sistemazione dei nuclei. La nuova piazza sarà definita perimetralmente, lungo la strada cantonale, da una naturale barriera fonica che consentirà di attenuare i rumori provenienti dalla strada stessa. Le uscite saranno garantite da un elevatore e da una rampa da cui avverrà l’accesso. L’autosilo interrato sarà realizzato sotto la piazza in modo da garantire all’utenza del nuovo centro e ai residenti del nucleo un adeguato numero di posteggi. Il parcheggio garantirà 32 posti auto, 2 posteggi per disabili, 2 posteggi per ricarica elettrica e 3 per il carpooling.