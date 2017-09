Campione in debito, ma i servizi restano

La situazione finanziaria di Campione d’Italia, definita dal neoeletto sindaco Roberto Salmoiraghi "drammatica", ha ripercussioni anche sul buon vicinato. Come emerge infatti dalla risposta del Municipio di Lugano a una recente interrogazione dei consiglieri comunali leghisti Andrea Censi e Marco Bortolin, la situazione debitoria dell’enclave italiana con la Città ammonta in totale a 1,5 milioni di franchi, a causa di debiti provenienti dai bilanci degli anni precedenti, ma soprattutto per i servizi erogati dal Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) a cui si appoggia anche il Comune italiano.

Per quanto riguarda la natura dei servizi, Campione condivide con la Città l’uso di una canalizzazione che convoglia le acque luride provenienti dalla località italica verso gli impianti del CDALED per essere depurate. Rispondendo alla domanda su che cosa potrebbe fare la Città in reazione al mancato pagamento delle fatture, l’Esecutivo luganese risponde che "tecnicamente le acque luride provenienti da Campione potrebbero essere bloccate prima di accedere alla canalizzazione comune", riversandosi dunque nel lago, "con conseguenze facilmente immaginabili e comunque non accettabili".

Non essendo erogato nessun altro servizio non vi sono altre soluzioni se non la trattativa, "privilegiata dal Municipio" o l’arbitrato previsto dall’attuale convenzione. Alla luce dell’insediamento della nuova giunta comunque il Municipio intende sondare la disponibilità al dialogo con i nuovi amministratori. Un dialogo che Campione dovrà intavolare anche con altre istituzioni ticinesi, visto che, da come si evince dalle parole dell’Esecutivo comunale, Campione d’Italia avrebbe debiti anche nei confronti del Cantone, dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti, della Società navigazione Lago di Lugano e con altri Comuni. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il Cantone e la nuova giunta comunale campionese a cui parteciperà anche Lugano.

