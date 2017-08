Carusio, scoperta la fonte inquinante?

Un’analisi del Dipartimento del territorio indica come probabile causa la condotta fognaria di Corticiasca. Il sindaco di Capriasca: "Un dialogo per risolvere la questione".

di Francesco Mirabella

Nelle scorse settimane avevamo ampiamente parlato della problematica venutasi a creare a Carusio, piccola frazione di Corticiasca, relativa alla mancanza di acqua potabile a causa della presenza del batterio escherichia coli (un batterio potenzialmente pericoloso in grado di provocare il tifo). In attesa di capire come arginare il fenomeno e di stabilire quale possa essere la fonte, a confrontarsi sono stati da una parte il Consorzio Acquedotto della frazione di Carusio e dall’altra il Municipio di Capriasca che sostenevano entrambi di avere condotto delle analisi sulle loro canalizzazioni che risultavano a posto, non si riusciva quindi a desumere dove fosse il problema.

L’ultima notizia riguarda un’analisi effettuata dal Dipartimento del territorio, e riconosciuta dal Laboratorio cantonale, che sembrerebbe aver riscontrato la probabilità che l’inquinamento sia riconducibile alla condotta fognaria comunale di Corticiasca. A confermarlo una lettera inviata a tutti i consorziati, da parte dello stesso Consorzio Acquedotto, che informava della situazione proponendo le misure necessarie. Abbiamo cercato di fare luce sull’argomento per capire come si possa risolvere la questione e quali sono le eventuali misure da poter prendere.