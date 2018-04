Casa a Comano in fiamme: nessun ferito

(LE FOTO) L'incendio, divampato verso le 15.50 in via Pongiana, ha distrutto completamente un garage e l'abitazione ha subito ingenti danni.

Questo pomeriggio verso le 15.50 a Comano in via Pongiana è scoppiato un incendio in una casa unifamiliare.

Le fiamme hanno distrutto completamente un garage e l'abitazione ha subito ingenti danni.

Sul posto per le operazioni di spegnimento i Pompieri di Lugano.

L'inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause del rogo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata precauzionalmente una persona che si trovava nell'abitazione vicina è stata evacuata. Ha coadiuvato all'intervento anche una pattuglia della Polizia comunale di Torre di Redde.

(Red)