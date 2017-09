Castelrotto, confermata la sentenza

La Corte di appello e di revisione penale (CARP), composta dai giudici Damiano Stefani, presidente, Matteo Galante e Ilario Bernasconi ha respinto gli appelli dei colpevoli di tentata rapina aggravata. I fatti risalgono all’ottobre 2015 quando i malviventi tentarono di svaligiare un furgone portavalori di una ditta ticinese che trasportava un ingente quantitativo di denaro.

In particolare, contrariamente alle tesi delle difese, è stata confermata l’aggravante specifica della particolare pericolosità per ognuno di loro in considerazione, tra le varie cose la professionalità con cui era la rapina era stata preparata, curata nei minimi dettagli e l’importanza del bottino previsto, ben superiore ai 100mila franchi delle dichiarazioni strumentali degli imputati. Nel furgone infatti vi erano quasi 3 milioni di franchi. I rapinatori si sono inoltre assunti il rischio di commettere un reato in uno stato estero, comportante il passaggio a due riprese del confine. Oltre a ciò, la decisione di commettere il reato in un luogo pubblico ad un orario (le 8 circa) che non consentiva di escludere la presenza di testimoni e, persino, di bambini.

Gli uomini si sono subito arresi alle forze dell’ordine, una reazione da professionisti al momento in cui hanno capito di essere accerchiati dalla polizia. Infine da non dimenticare l’impiego, a perfetta conoscenza di tutti, di armi pericolose quali una pistola con caricatore inserito e colpo in canna ed un mitragliatore UZI con 30 colpi nel caricatore. Questo fatto è determinante, perché è indicativo di un’accettazione da parte di tutti gli appellanti della possibilità che durante la rapina sarebbero stati esplosi dei colpi e, quindi, che qualcuno avrebbe potuto rimanere ferito, se non peggio.

A Giorgio Carletti non è stata riconosciuta, così come già avvenuto in primo grado, la scemata responsabilità, poiché il suo consumo di stupefacenti non ha influito in maniera tale da limitarne la responsabilità.

Di riflesso, l’appello incidentale del Procuratore pubblico, con cui ha postulato un aumento delle pene inflitte in primo grado, è stato respinto. La sentenza in appello ha condannato i cinque imputati a pene comprese tra i tre anni e i 3 anni e sei mesi.

