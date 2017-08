Centro Do it + Garden al posto dell’ex Ipergros

di Giacomo Paolantonio

Dovrebbe trovare nuovamente un utilizzo il capannone sul Pian Scairolo che ha ospitato a lungo il supermercato all’ingrosso Ipergros. Infatti Migros Ticino ha appena chiesto al Municipio di Collina d’Oro la licenza edilizia per trasformare l’edificio in un “centro Do it + Garden”. Una struttura dedicata in sostanza al fai da te, che potrebbe entrare in concorrenza con il Jumbo, presente al Parco Commerciale Grancia. Stando alla domanda di costruzione di Migros Ticino, il cambio di destinazione dell’immobile richiederà mezzo milione di franchi e al suo interno dovrebbero essere impiegate 7 unità amministrative e 8 per la vendita e il magazzino. Per la cronaca, fino a qualche anno fa anche la Coop è stata presente a Grancia, presso il Centro Lugano Sud, con un punto vendita avente un assortimento paragonabile, che tuttavia è stato chiuso.

A conferma del fermento della zona, è quasi in dirittura d’arrivo il nuovo Centro Planet Wellness, ricavato presso l’edificio in via Senago 17, che ospitava in precedenza Fly, Lipo e Athleticum, chiusi già da qualche tempo. Le nuove facciate in vetro sono state appena scoperte. Il centro per il fitness si svilupperà su tre piani fuori terra, per una superficie complessiva di 10.000 mq.